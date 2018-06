Polícia prende grupo responsável por morte de policial

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta segunda-feira (18) uma operação em Duque de Caxias, onde prendeu o grupo suspeito pelo assassinato do policial militar Douglas Fontes, morto no último dia 7 de junho.

O policial foi assassinado durante uma tentativa de assalto, em Gramacho. A mãe da vítima morreu depois de passar mal ao receber a notícia da morte do filho. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Ao todo, a polícia cumpriu 20 mandados contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, a quadrilha atua também nas comunidades do Lixão, Vila Ideal e Complexo da Mangueirinha.Além da morte do policial, o grupo também teria participado, segundo a polícia, do confronto que resultou na morte do bebê que foi baleado dentro do útero de sua mãe. A mulher foi atingida durante um tiroteio na Favela do Lixão, em junho do ano passado. Arthur chegou a ser retirado com vida da barriga da mãe, mas morreu um mês depois.