Polícia prende grupo por tramar morte de vendedor de gás

Operação Liquefeito, deflagrada nesta sexta (20), capturou seis pessoas, sendo quatro da mesma família

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu seis pessoas, sendo quatro da mesma família, suspeitas de planejar e executar um homicídio em Jaboatão dos Guararapes. O grupo foi alvo da operação Liquefeito, deflagrada nesta sexta-feira (20), com o objetivo de investigar a morte de um entregador de botijões de gás, ocorrida em 16 fevereiro deste ano. Trinta policiais participaram da ação, que ocorreu em Jaboatão e em Moreno, no Grande Recife.



De acordo com as investigações, a mandante do crime teve ajuda do marido no planejamento, do irmão, apontado como um dos executores do crime, e do cunhado, que emprestou a moto para a prática do assassinato de Marinaldo de Oliveira. Ele foi morto a tiros, após o fim do relacionamento.



Também foram presos um homem que atraiu Marinaldo para o local do crime, ao fazer uma ligação, pedindo uma entrega de botijões de gás, e outro suspeito de participado da execução. Todos tiveram as prisões preventivas decretadas e seguiram para unidades prisionais. A polícia afirma que a motivação foi passional e não teve como objeto o roubo, como se pensou inicialmente.



De acordo com o delegado Felipe Monteiro, Marinaldo e a amante se conheceram quando ele passou a cuidar do pai dela, que é idoso. Os dois se envolveram, mesmo ela sendo casada. O policial afirma que, para se vingar de Marinaldo, que acabou o relacionamento, a suspeita contou ao marido que a vítima do homicídio tinha tentado assediá-la.