Polícia prende grupo por estelionato, corrupção e lavagem de dinheiro

Doze pessoas foram presas, entre elas dois advogados, suspeitas de fazer parte de uma organização criminosa responsável por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, corrupção, advocacia administrativa e furto qualificado. Deflagrada na manhã desta sexta-feira (3) pela Polícia Civil, a operação Ponto Cego cumpriu 19 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão, em Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte.





Entre um dos golpes utilizados pela quadrilha estava o de oferecer ajuda a idosos em banco e, durante esse auxílio, havia o furto do cartão e, depois, o grupo sacava dinheiro das contas. Segundo as investigações, a quadrilha fazia empréstimos irregulares, utilizava cheque de terceiros, recebia cartões roubados de idosos, entre outros pontos.



Além das prisões, os policiais apreenderam veículos, que teriam sido adquiridos pela quadrilha de forma ilícita. Os presos e o material apreendido foram levados para a sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife.



Um total de cem policiais civis, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OPAB-PE), do sistema penitenciário pernambucano e da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) participaram da operação.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início em janeiro deste ano. O líder do grupo comandava as ordens de dentro do sistema penitenciário. Dos mandados de prisão originais, sete eram para detentos. Todos os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Os nomes dos alvos não foram divulgados pelos investigadores.Dois alvos estão em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), uma forma especial de cumprimento da pena no regime fechado, que consiste na permanência do presidiário (provisório ou condenado) em cela individual, com limitações ao direito de visita e do direito de saída da cela.