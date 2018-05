Polícia prende grupo especializado em roubos de motos

Prisão de cinco pessoas aconteceu em São Caetano e Pesqueira, no Agreste

A Polícia Militar (PM) divulgou, nesta sexta-feira (4), a prisão de cinco pessoas suspeitas de envolvimento em crimes variados, como associação criminosa, roubo de veículo, posse ilegal de armas de fogo, receptação de veículos roubados e porte de entorpecente. A operação, realizada pelo efetivo do 15º BPM, ocorreu na quinta-feira (3) e as prisões aconteceram em São Caetano e Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.



A equipe estava de serviço em São Caetano, quando tomou conhecimento de que havia uma motocicleta com restrição de roubo na cidade. Chegando ao local indicado, foram encontrados dois suspeitos com o veículo. Um deles admitiu não apenas esse crime, como o assalto de uma outra moto, e afirmou que um comparsa da ação estava esperando por ele em um posto de gasolina, para receber sua parte.



O efetivo foi até o local e fez a captura do terceiro suspeito, que também confessou participação nos crimes. Ele revelou ainda que a arma utilizada nos crimes estava escondida na casa de um deles. Ao chegar na residência, os policiais encontraram uma Beretta em uma mochila e, após uma busca mais minuciosa, encontrou um revólver calibre 38 que havia sido escondida pela esposa do suspeito atrás da pia do banheiro. Ela também teria participação nos roubos e foi detida.



Delatado pelos homens já detidos, o quinto suspeito preso foi indicado como sendo o receptador que comprava as motos roubadas por eles para clonagem. Este homem foi encontrado em Pesqueira de posse de uma moto nessa situação. Todos, além das motos, das armas e uma pequena quantidade de maconha apreendidas, foram encaminhados para a Delegacia de Belo Jardim para que fosse lavrado o flagrante. Alguns deles, que participaram diretamente nas ações, foram reconhecidos pelas vítimas.