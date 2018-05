Polícia prende grupo acusado de extorquir famílias em assentamento

Treze pessoas foram detidas e são acusados de cobrarem cerca de R$ 500 por família

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 13 pessoas nesta terça-feira (8), acusadas de extorquirem famílias que moravam em um assentamento na região de Planaltina. O grupo criminoso cobrava dinheiro para que pessoas pudessem permanecer no acampamento.



Segundo a polícia, foi comprovado que o grupo cometia diversos crimes no acampamento Zilda Xavier, onde moravam 220 pessoas – entre eles, latrocínio, homicídio, roubo, extorsão, corrupção de menores, incêndio doloso, furto, ameaça, apropriação indébita e grilagem de terra. Os investigadores qualificaram o grupo como "uma milícia privada".



No esquema, o grupo cobrava cerca de R$ 500 por família que residia no local. Quando as pessoas se negavam a pagar a taxa, o grupo invadia os barracos, roubava itens pessoais, agredia os moradores, incendiava o local e "vendia" o lote para outra pessoa, de acordo com a polícia.



"Eles expulsavam por sua conta e risco os ocupantes. Aqueles que não atendiam as determinações tinham barracos queimados e a vida ameaçada", afirmou Edson Medina, chefe da 16ª DP. Também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão no acampamento, no Condomínio Nova Petrópolis, na Vila Rabelo e na Fercal, todos no DF.