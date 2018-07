Polícia prende dupla que aplicava golpes com documentos falsos

Segundo as investigações, homens aplicavam golpes em shoppings, supermercados e instituições bancárias

Dois homens foram presos em Boa Viagem, na zona sul do Recife, suspeitos de assumir identidades de outras pessoas e aplicar golpes em supermercados, shoppings centers e instituições bancárias, onde realizaram empréstimos. Com a dupla foram apreendidas cédulas de identidade em branco, uma impressora de cartões de crédito, R$ 4,5 mil em espécie e 2,5 mil euros, equivalente a aproximadamente R$ 10,8 mil.



A Polícia Civil divulgou o caso nesta sexta-feira (27), mas a prisão aconteceu na quinta-feira (26), após denúncias das vítimas. Os falsários estavam em um veículo estacionado em frente ao prédio que servia de ponto de encontro para o grupo. Durante a abordagem, eles apresentaram documentos falsos e foram autuados em flagrante. Um deles estava com passagens para a Alemanha para a data desta sexta (27), o que aparentava ser uma tentativa de fuga.



Além disto, não foi descartada a possibilidade de mais pessoas fazerem parte da organização, de acordo com o delegado Ramon Teixeira, responsável pelo caso. "O envolvimento de mais um integrante de um grupo criminoso é bem provável, dadas as características de articulação e sofisticação da atuação do grupo. Nós acreditamos numa associação criminosa mais robusta, mas neste momento não podemos estimar", pontua.



Segundo a polícia, documentos como CPF, RG e contra-cheques eram utilizados pela dupla para aplicar os golpes. A polícia ainda está investigando como os estelionatários tinham acesso a esses dados. Duas das vítimas são funcionários da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo de Pernambuco (Seplag). O valor do prejuízo das vítimas ainda não foi contabilizado. A polícia espera que outras pessoas lesadas compareçam à delegacia para fazer denúncias.