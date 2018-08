Polícia prende dupla por participar de 50 assaltos no Recife

Eles integram uma das quadrilhas mais procuradas de roubos de carros em Boa Viagem, segundo as investigações

Um homem foi preso e um adolescente apreendido suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por ao menos 50 crimes ocorridos na Zona Sul do Recife. De acordo com a Polícia Civil, a dupla faz parte de um dos grupos mais procurados por roubos de carros na região de Boa Viagem.



O jovem de 19 anos, que também é alvo de investigação por homicídios, e o adolescente de 16 anos foram detidos em flagrante após praticar assaltos, nesta quarta-feira (1º). Eles estavam em um veículo que tinha sido roubado dias antes. Os dois jovens chegaram a ser reconhecidos por 12 vítimas.



O delegado Ramon Teixeira, responsável pelas investigações, contou que, após alta no registro de boletins de ocorrência, a polícia passou a investigar a atuação de uma associação criminosa no bairro. Segundo as investigações, se trata de uma associação bem ramificada.