Polícia prende dupla com R$ 15 mil em notas falsas

Os dois homens alugaram um carro e estavam repassando as cédulas falsas em cidades do Agreste pernambucano

Dois homens, um de 65 anos e outro de 21 anos, foram presos em flagrante portando R$ 15 mil em cédulas falsas. A dupla foi presa pela Polícia Militar na cidade de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. Os dois foram autuados na sede da Polícia Federal (PF), no Recife. O caso aconteceu na última quinta-feira (19), mas divulgado apenas nesta segunda (23).



A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um comerciante havia recebido uma nota falsificada de R$ 100. Com as informações e características físicas dos suspeitos, os policiais saíram em buscas e localizaram o carro onde eles estavam. Primeiro foi encontrado o homem mais jovem. O suspeito mais velho foi preso em seguida, quando retornou ao mesmo local.



Ao serem feitas buscas dentro do carro dos suspeitos, os policiais encontraram no forro R$ 15 mil em notas falsas e também cerca de R$ 1,8 mil, aparentemente verdadeiro, além de alguns produtos e frutas comprados no comércio com o dinheiro falsificado. A dupla foi levada para a sede da PF, no Recife, onde prestou depoimento.



Em seu interrogatório, o homem de 65 anos disse que há dois meses comprou pela segunda vez por R$ 2 mil R$ 10 mil em notas falsas de uma pessoa em Agrestina, interior pernambucano. No entanto, ele não forneceu mais detalhes. Disse também que se aliou a homem de 21 anos para ambos repassar as notas nos comércios locais do interior do Estado.



Eles informaram que já havia repassado as notas nos comércios das cidades de Lajedo, São Caetano, Vitória de Santo Antão e Bezerros. Os dois foram autuados em flagrante por adquirir, repassar ou guardar moeda falsa, e caso sejam condenados poderão pegar penas que variam de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa.