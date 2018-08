Polícia prende dois em operação na zona oeste

Ação policial nas favelas do Rola e Antares visa prender envolvidos em uma disputa territorial entre quadrilhas

A operação policial nas favelas do Rola e Antares, na zona oeste do Rio, prossegue sem dia para terminar, até que a região esteja totalmente estabilizada, com os líderes do tráfico de drogas e milicianos presos. Na última terça-feira (31), policiais do 39º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam dois criminosos na comunidade do Rola. Com eles, os policiais apreenderam 209 pinos de cocaína, 92 trouxas de maconha e rádios transmissores.



A operação é realizada pelo Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, devido à guerra entre traficantes de drogas e milicianos que lutam pelo controle da região, a terceira mais populosa do município do Rio. Equipes do Batalhão de Santa Cruz com apoio do Batalhão de Ações com Cães, Batalhão de Polícia de Choque e Batalhão de Operações Policiais Especiais atuam nas comunidades do Rola e Antares, com a finalidade de estabilizar a região e prender os envolvidos em uma disputa territorial entre quadrilhas de criminosos rivais e milicianos.



Na última terça-feira, equipes do batalhão da PM de Santa Cruz foram acionadas para verificar a presença de dois corpos na região da Rua Jaú, na comunidade do Rola. Dois homens foram mortos em confronto, segundo a polícia. Houve apreensões em diversos pontos das comunidades, entre elas, um carro recuperado, dois fuzis apreendidos e dois carregadores para este tipo de arma, uma submetralhadora, além de duas pistolas automáticas.



Na última segunda-feira (30), equipes do Choque entraram em confronto com criminosos armados e dois homens foram feridos, sendo socorridos para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) da região. Com eles, foram apreendidos duas pistolas automáticas, um carregador, munição intacta, um carregador sem munição, 720 cápsulas de cocaína, 500 papelotes de crack, 25 papelotes de cocaína e 225 cartuchos de maconha.



No último domingo (29), policiais do Choque, em deslocamento para Santa Cruz, apreenderam dois fuzis AK-47, munições e um automóvel usado por criminosos na Estrada do Campinho, em Campo Grande. As guarnições trafegavam pela via quando avistaram carros e motocicletas em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem, criminosos atiraram e houve confronto. Na fuga, o grupo abandonou um carro onde foram encontras as armas e munições.



*Com Agência Brasil