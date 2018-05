Polícia prende cinco suspeitos de integrar rede mundial de pornografia

Presos e material apreendido foram encaminhados à sede da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), Zona Norte do Recife

Cinco pessoas foram presas em flagrante por participação em uma rede de pornografia infantil na Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o grupo estaria envolvido com compartilhamento internacional de pornografia infantil. Vídeos e fotos com pornografia infantil foram encontrados nos dispositivos dos detidos.



Um sexto homem foi preso por pirataria. As prisões fazem parte da operação Infância Segura, que integra a ação nacional Luz na Infância 2, que acontece simultaneamente em 24 Estados e no Distrito Federal. Em Pernambuco, foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais.



Segundo o chefe de polícia, Joselito do Amaral, o grupo está envolvido em uma rede internacional de pornografia infanto-juvenil. "Trabalhamos com peritos criminais que estão fazendo a perícia 'in loco'. Encontrando material pornográfico infantil compartilhado e guardado em dispositivos informáticos, eles são presos em flagrante, sem direito a fiança".



As investigações tiveram início no mês de março, e foram conduzidas pelos delegados Darlson Macedo e Thaís Galba, da DPCA. A polícia chegou até os suspeitos após a identificação dos IPs dos dispositivos utilizados para o compartilhamento na internet. A polícia ainda vai investigar se há a participação de algum dos suspeitos nos vídeos e fotos encontrados.



"Há possibilidade também de os pedófilos terem participado de atos sexuais com crianças e adolescentes. Está sendo feita uma triagem. O bando e o arquivo de dados é muito grande e passará por uma perícia", comentou o delegado. Os presos e o material apreendido foram encaminhados à sede da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), no bairro da Madalena, na Zona Norte do Recife.