Polícia prende chefe do tráfico em Caxias

Apontada como chefe do tráfico na comunidade Rua 7, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Andrea Camargo Faria, de 42 anos, foi presa na tarde deste domingo (22), por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.Ela ainda teria sido, conforme mostram as investigações, a mandante do homicídio de Emanoel de Oliveira Reis, de 20 anos, no dia 18 de abril, a pedido de Raimundo Notato Ferreira Neves, que não aceitava que Emanoel, negro, namorasse sua filha. Ao todo, oito traficantes teriam participado da emboscada que terminou com a morte do jovem. Raimundo segue foragido.Andrea é irmã de Adilson Camargo, conhecido como Coroa ou Soldado, preso há seis anos.