Polícia prende acusados de espancar transexual em lanchonete do DF

Dois homens e uma mulher foram detidos e deverão responder pelo crime de tentativa de feminicídio

A Polícia Civil prendeu na noite da última segunda-feira (16) dois homens e uma mulher acusados de tentativa de feminicídio contra uma transexual. O crime teria ocorrido em uma lanchonete de Taguatinga, Região Administrativa do Distrito Federal, no começo deste mês.



A vítima foi agredida com pedradas, pedaços de ferro e cadeiradas. Um cliente, que chegava ao comércio, socorreu Jéssica Oliveira da Silva, 28 anos, e a levou ao hospital devido à gravidade dos ferimentos.



Presos, o grupo deverá responder pelo crime de tentativa de feminicídio. Essa foi a primeira vez que um caso de agressão contra uma mulher trans recebeu esse tipo de inquérito no Distrito Federal.



Com base nas informações de Jéssica à polícia, por volta das 4h do dia 1º, ela retornava para sua casa, quando foi abordada por um homem que estava de bicicleta. O suspeito anunciou o assalto e ordenou que a bolsa dela fosse entregue.

Jéssica se recusou e foi ameaçada de morte pelo criminoso, que chamou outros quatro comparsas. Assustada, ela correu para dentro da lanchonete, com o objetivo de tentar se esconder. Mas o grupo entrou e passou a agredi-la, mesmo sem a vítima reagir.