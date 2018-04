Polícia prende 12 pessoas em nova operação contra milícia

Ação visa desarticular o braço financeiro da "Liga da Justiça"; principal alvo é Wellington da Silva Braga, o "Ecko", chefe do grupo

A Polícia Civil realiza uma ação nesta quarta (25) para desarticular o braço financeiro da "Liga da Justiça", maior milícia atuando na zona oeste do Rio. Os agentes cumprem mandados de prisão, sendo o chefe do grupo, Wellington da Silva Braga, conhecido como "Ecko", o principal alvo. Até o momento, 12 pessoas já foram presas. Esta é a segunda operação contra a organização paramilitar neste mês.



Policiais de diversas delegacias especializadas participam da ação, que também conta com o apoio de agentes de órgãos governamentais como a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e o Detro (Departamente de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro). Ao todo, são 18 mandados de prisão a serem cumpridos.



No controle de diversas comunidades na zona oeste e Baixada Fluminense, a Liga da Justiça atua no comércio irregular de transportes e serviços como venda de água, mercadorias falsificadas, TV a cabo, gás e combustíveis. No último dia 7, uma operação da Polícia Civil prendeu 159 em uma festa em Santa Cruz, na zona oeste. No entanto, a ação vem sendo alvo de críticas. O MP (Ministério Público) pediu a soltura de 138 detidos, por não possuírem antecedentes ou ligações com o crime. Um deles, o artista circense Pablo Dias Bessa Martis, foi solto após comprovar que vivia fora do país. Pablo retornou à Europa na última terça (24),