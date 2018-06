Polícia Militar reforça policiamento com 208 novas motocicletas

Os novos veículos, entregues nesta terça-feira (12), vão intensificar as operações do Biesp, BPTran e BPRv

A partir desta terça-feira (12), o policiamento ostensivo realizado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) passa a contar com mais 208 novas motocicletas, que irão fortalecer as operações das unidades especializadas Biesp, BPTran e BPRv. Ação faz parte do Plano de Segurança Estadual, lançado em abril de 2017 visando reduzir os índices de criminalidade.



O novo reforço faz parte de um conjunto de 700 motos que foram adquiridas pelo governo do Estado, com o intuito de reforçar a estrutura operacional da PMPE no combate à criminalidade. Destas, 373 foram entregues. A expectativa é que, já no próximo mês de julho, as demais motocicletas sejam disponibilizadas ao efetivo pernambucano.



"Todos nós sabemos que nas grandes cidades, principalmente na Região Metropolitana, o trânsito está cada vez mais lento, e isso exige velocidade nas nossas ações. E a moto vai garantir isso, que a polícia tenha condições de chegar mais rápido nos locais que haja ocorrência para fazer o seu policiamento", disse o governador Paulo Câmara (PSB).



Dos 208 modelos, 150 são da marca Honda XRE 300 cilindradas e serão destinadas para unidades operacionais do Agreste e Sertão do Estado. As demais 58 são da marca BMW 700 cilindradas, e serão encaminhadas para unidades especializadas como o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e o Batalhão Integrado Especializado de Políciamento (Biesp), como explica o secretário executivo de Defesa Social, Humberto Freire.



Do total de 700 motos que constam no Plano de Segurança de Pernambuco, 165 já haviam sido entregues, no último mês de abril, a diversos Batalhões do Grande Recife. Já as 208 entregues hoje, também serão utilizadas pelas operativas nas regiões do Agreste e Sertão pernambucano. As demais 327, estão previstas para o próximo mês. No total, o investimento para aquisição desses veículos é de R$ 20,3 milhões, viabilizados por financiamento do BNDES.