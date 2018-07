Polícia Militar recebe novas viaturas nesta terça-feira

A Polícia Militar recebe, nesta terça-feira (3), o segundo lote de novas viaturas. Os 265 carros vão ser entregues em uma cerimônia no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Parque do Flamengo. O objetivo é reforçar o policiamento na região metropolitana assim como nas demais regiões do Estado.

A cerimônia de entrega vai contar com a presença do Interventor Federal na Segurança Pública do Rio, General Walter Braga Netto, do Secretário de Estado de Segurança, General Richard Nunes e do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Luis Claudio Laviano.

Além dos novos carros, a PMERJ espera receber nos próximos dois meses um reforço de mais 170 Pick-Ups que vão ser usadas em ações táticas. Como o Governo do Estado disponibilizou R$ 93 milhões, a Polícia Militar vem acelerando o programa de recuperação de viaturas que estavam paradas por falta de manutenção.