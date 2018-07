Polícia Militar recebe 130 motos para reforçar ações

A Polícia Militar (PM) recebeu do governo do Estado 130 novas motocicletas, nesta sexta-feira (6). A ação, que integra o Plano Estadual de Segurança Pública, irá reforçar o policiamento ostensivo de combate à criminalidade nas regiões atendidas pelas unidades operacionais da Diretoria Integrada do Interior (DINTER) 1 e 2, que contemplam os batalhões da Zona da Mata, Agreste e Sertão.





Os 130 veículos entregues, na manhã de hoje, são da marca Honda XRE 300 cilindradas. As motocicletas vão atender todo o Estado, inclusive os novos batalhões, como o BIEsp de Petrolina, no Sertão, e o de Caruaru, no Agreste. Ambos já foram contemplados com novos veículos. Também serão destinadas para o batalhão rodoviário, para que seja possível também fazer o policiamento ostensivo nas rodovias estaduais.



O Corpo de Bombeiros também receberá novos veículos. "Nós vamos entregar algumas motos para o Corpo de Bombeiros, para possibilitar uma ação rápida de chegada em algumas situações emergenciais de atendimento médico ou de ocorrências de incêndio. A proposta é que os bombeiros também tenham essa agilidade no trânsito, tanto aqui na Região Metropolitana, quanto no Interior", disse o secretário estadual de Defesa Social, Antônio de Pádua.

Os veículos fazem parte de um conjunto de 700 motos que foram adquiridas pelo governo do Estado, das quais 503 já foram entregues, contando com as de hoje. Ao todo, foram investidos R$ 20,3 milhões para aquisição das novas motocicletas, viabilizados por financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES)."Já está sendo feito todo um trabalho de logística para que elas sejam distribuídas de acordo com a necessidade de cada batalhão, para garantir o trabalho das operativas. É um reforço fundamental nas grandes cidades, onde o trânsito é mais pesado e a moto tem mais agilidade, e também no Interior do Estado, para agilizar o policiamento na Zona Rural", disse o governador Paulo Câmara (PSB).