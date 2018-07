Polícia Militar realiza operação na Rocinha e no Vidigal

A Polícia Militar realiza operação nas comunidades da Rocinha e Vidigal, na Zona Sul, nesta quarta-feira (25). Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) agem com apoio de policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora e do 1º Comando de Policiamento de Área, que é responsável por todo o policiamento da capital. O Comando Conjunto, em apoio à Secretaria de Estado de Segurança, e no contexto das medidas implementadas pela Intervenção Federal na Segurança Pública, também atuam na operação.

O objetivo é realizar prisões de suspeitos que atuam na venda de entorpecentes nas regiões. Segundo a Polícia Militar, até agora, um homem foi detido e três morteiros foram preendidos. Os militares realizam revistas de pessoas e de veículos, além da checagem de antecedentes criminais. São empregados 915 militares das Forças Armadas, com apoio de meios blindados e aeronaves.



O laboratório de dados Fogo Cruzado RJ e a página Onde Tem Tiroteio RJ registraram tiros na Rocinha por volta das 5h e 9h. Na comunidade do Vidigal, os tiros foram relatados por volta das 9h.