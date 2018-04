PM faz megaoperação em Caxias, na Baixada Fluminense

Relacionado Policial da UPP da Rocinha é morto em Queimados Na mesma operação, policiais militares da equipe de trânsito fiscalizaram automóveis e apreenderam uma van e dois carros de passeio. A ocorrência foi registrada na 59ª DP (Duque de Caxias).

A Polícia Militar faz uma megaoperação em comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desde a madrugada desta terça (03). O objetivo da ação é, principalmente, o combate ao tráfico de drogas e ao roubo de cargas e veículos.Cerca de 100 policiais do 15º BPM (caxias), 20º BPM (Mesquita) e 21º BPM (São João de Meriti) ocuparam as comunidades do Lixão, Vila Ideal, Parque das MIssões e Beira Mar. Segundo a PM, as equipes foram recebidas a tiro, e um suspeito foi baleado e morreu na emergência do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Caxias.De acordo com informações da Polícia Militar, três criminosos foram presos, e com eles foram apreendidas duas pistolas, um radiocomunicador, material entorpecente.