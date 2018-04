Polícia Militar determina ações para economizar combustível

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) determinou 16 regras visando reduzir os gastos com gasolina e diesel nas viaturas. Uma das medidas previstas é só permitir o uso do ar-condicionado entre 7h e 17h. Publicada no boletim da corporação desta quinta-feira (12), a relação informa que as orientações devem ser repassadas a motoristas e patrulheiros.





Em nota, a Polícia Militar informou que a portaria publicada no Boletim Geral da corporação contém medidas administrativas para economizar o dinheiro público. A corporação garante que as orientações em nada afetam trabalho ostensivo de policiamento e afirma ainda que as verbas poupadas serão aplicadas para incrementar as ações.

Entre as medidas, a corporação determina que os carros em serviços operacionais devem ser desligados em ocorrências com tempo superior a dois minutos, a não ser que a segurança fique comprometida. A PM também orienta os policiais a não acelerar a viatura para passar no sinal amarelo ou para evitar ser o primeiro no sinal fechado.A corporação alega que o consumo nas viaturas de serviço estava aumentando nos últimos meses. Ainda de acordo com a PM, as medidas devem ser tomadas para cumprir normas do governo do Estado para reduzir despesas e atingir cotas de combustíveis em veículos operacionais e administrativos.