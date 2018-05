Polícia Militar de Pernambuco recebe novo armamento

Em solenidade rápida, foi feita a entrega das mil novas pistolas Taurus, modelo 840, de calibre .40, para a Polícia Militar de Pernambuco, no Quartel do Comando Geral, no Derby, centro do Recife. Foram atendidas 15 unidades da corporação, mas estiveram representadas no evento as três que estão em fase de implantação: a 11ª CIPM, com sede em Lajedo; o 26º BPM, de Itapissuma; e o 2º BIEsp, de Petrolina. O Batalhão de Guardas também esteve presente, pois ganha uma nova Companhia que ficará responsável pela segurança no presídio de Itaquitinga.





O coronel Vanildo Maranhão lembrou, ainda, que cada pistola vem acompanhada por três carregadores com capacidade para 15 munições, o que deixa o policial com uma capacidade de 45 disparos em uma situação de emergência, número bastante satisfatório.

Segundo o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, a entrega é mais uma etapa cumprida do Plano de Segurança Pública do governo do Estado, e vem se somar às novas viaturas e fuzis, entregues recentemente à tropa.O comandante da PMPE destacou a qualidade do armamento que estava recebendo, "armas modernas, todas testadas com tiros reais no Batalhão de Operações Especiais, uma por uma, para garantir sua eficácia no trabalho das ruas".