Polícia do Rio mata 17,6% mais em fevereiro

Dados divulgados pelo ISP (Instituto de Segurança Pública) divulgados nesta segunda (2) revelam que a polícia matou 17,6% mais em fevereiro deste ano, em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Os casos de homicídios por oposição à intervenção policial, como o caso é tipificado, cresceram de 85, em fevereiro de 2017, para 100, no mesmo mês deste ano.



Em contrapartida, houve um aumento também de casos de policiais civis e militares mortos em serviço, subindo de um caso, em fevereiro do ano passado, para dois, no mesmo mês deste ano. O ISP ainda divulgou que houve alta de 11,8% nos casos de roubos de veículos, com 4.286 casos em fevereiro de 2017, contra 4.792 no mesmo mês de 2018.



Todos os índices de produtividade policial tiveram aumentos em fevereiro, sempre em comparação ao mesmo mês do ano anterior: apreensão de armas (19%); apreensão de drogas (25,4%); recuperação de veículos (42,7%) e cumprimento de mandado de prisão (36,3%).



Os casos de letalidade violenta, que incluem homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, caíram 9,2% (618 casos em fevereiro de 2017, contra 561, em 2018). Homicídios dolosos, se analisados individualmente, também diminuíram, passando de 503 casos em 2017 para 437 em 2018 (queda de 13,1%).



Segundo o ISP, devido à paralisação de algumas atividades da Polícia Civil, iniciada em janeiro de 2017 e encerrada em abril de 2017, houve uma atípica subnotificação de determinados delitos nesse período, principalmente de roubos e furtos, o que atrapalha a comparação de registros de fevereiro de 2018 com os dados no mesmo mês do ano passado.