Polícia investiga nova morte após procedimento estético

Caso ocorre nove dias após caso 'Dr. Bumbum', no qual uma paciente morreu depois de realizar procedimento estético

A Polícia Civil confirmou ao Destak que investiga um novo caso de uma mulher que teria morrido após a realização de um procedimento estético no Rio de Janeiro. De acordo com a 16ª DP (Barra da Tijuca), que está à frente do caso, "familiares da vítima estão sendo ouvidos e diligências estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias da morte".



A vítima seria a modelo Mayara Silva dos Santos, de 24 anos, que morreu na última sexta (20), após realizar procedimentos nos glúteos e nas coxas e de retirar gordura do abdômen. Ela morava na Dinamarca e tinha cirurgia plástica marcada para terça (24) em um hospital, mas uma pessoa a teria convencido de realizar o procedimento a um preço mais baixo.



O caso ocorre poucos dias após outro episódio semelhante ganhar repercussão. Na última quinta-feira (19), os médicos Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como "Dr. Bumbum", e sua mãe, Maria de Fátima Furtado, foram presos. Ambos são acusados pela morte da bancária Lilian Kezia Calixto de Lima Jamberci, após um procedimento estético feito no apartamento do médico.



No dia 14, Lilian veio de Cuiabá para um procedimento de preenchimento de glúteo, que seria feito por Denis Furtado. Após o procedimento, a paciente passou mal. O medico a levou para o Hospital Barra D’Or, onde a paciente morreu na madrugada do dia 15.



Denis teve seu registro profissional cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal cassado no dia 18. O Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro) já tinha avisado que Denis e sua mãe não tinham autorização para atuar no Estado.



O Cremerj alerta à população que procedimentos estéticos, principalmente cirúrgicos, só devem ser feitas por médicos qualificados e em locais em conformidade com a resoluções deste conselho e do Conselho Federal de Medicina.