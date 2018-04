graças aos rastreadores dos aparelhos, modelo Samsung S9.

No dia 14 de março, outro crime parecido teria acontecido, se a Polícia Rodoviária Federal não tivesse interferido no caminho. Dois homens que perseguiam um caminhão com celulares na rodovia Presidente Dutra acabaram sendo detidos. Com um deles, foram encontradas fotos da placa do caminhão perseguido e da nota fiscal do produto, ambas enviadas por WhatsApp.







A participação de funcionários do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no roubo de aparelhos de celular avaliados em US$ 1 milhão (o que equivale a cerca de R$ 3,4 milhões), é investigada pela Polícia Civil. O crime aconteceu no último domingo (15), por volta de 21h30, quando criminosos especializados em roubos de carga invadiram o local.Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Armados e com os rostos cobertos por bonés, os bandidos renderam os funcionários do aeroporto e roubaram a carga milionária, que teria sido levada à Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, segundo a polícia, que descobriu o destino do materialNão foi a primeira vez que uma carga de celulares que chegou ao Rio pelo Galeão foi roubada. Dois casos semelhantes ocorreram, no último mês. Na semana passada, bandidos conseguiram assaltar, na saída do aeroporto, uma carga de celulares da Apple avaliada em R$ 2 milhões.