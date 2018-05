Polícia indicia dez pessoas por cartel nos preços de combustível

Entre os indiciados está o presidente do Sindicombustíveis-PE e empresários do setor. A Polícia Civil concluiu o inquérito e remeteu à Justiça

A Polícia Civil indiciou dez pessoas por crimes contra a economia e organização criminosa como resultado da operação Funil, que investiga a formação de cartel no setor de combustíveis, na região metropolitana do Recife (RMR) e interior do Estado. A Polícia Civil concluiu o inquérito na quarta-feira (23) e remeteu o processo para a Justiça.



Os indiciados são o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco (Sindicombustíveis-PE), Alfredo Ramos Pinheiro, três funcionários do sindicato, que foram presos no último dia 15 de maio, e seis empresários do setor de combustível no Estado.



Segundo a polícia, o grupo é acusado de coagir proprietários de postos para alinharem os preços dos combustíveis com valores similares. O caso vai serguir para a 2ª Vara Criminal de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco.



Conforme as investigações, os funcionários do Sindicombustíveis-PE eram responsáveis por fiscalizar a qualidade do produto e coagiam empresários a uniformizar o valor nas bombas, crime conhecido como cartel. Os donos dos postos recebiam os funcionários em visitas de fiscalização e almoços.



O delegado Germano Cunha Bezerra, titular da Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deccot), informou que o presidente do Sindicombustíveis-PE também foi investigado porque os três funcionários presos trabalhavam diretamente com ele. As investigações tiveram início no mês de julho de 2017.



Em nota, o Sindicombustíveis-PE disse que recebe com indignação o indiciamento de três funcionários e de seu presidente, além de empresários do ramo, pelos crimes de cartel e organização criminosa.



"Nos dias atuais e com a crise vivenciada pelo setor, em que a margem de lucro dos varejistas -postos revendedores de combustíveis - varia entre os R$ 0,08 e R$ 0,10 (oito e dez centavos) por litro de gasolina, atribuir a pessoas ligadas ao sindicato a formação de um cartel se mostra absurdo, e é uma desinformação", afirma a nota.



O sindicato diz ainda que seria mais producente que a população estivesse sendo informada e conscientizada de que a maior parcela da composição do preço final da gasolina, em verdade, deve-se à altíssima carga tributária que atinge o produto, além da variação de preço no mercado internacional, após uma mudança na política comercial da Petrobras.