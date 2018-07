Polícia identifica suspeito de matar mãe e filho na rodoviária do Entorno

Homem foi identificado como Henrique Monteiro Gonçalves e está foragido da Justiça

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou nesta quinta-feira (5) as imagens do suspeito de matar mãe e filho na rodoviária do Entorno, localizada ao lado da Rodoviária do Plano Piloto. O homem foi identificado como Henrique Monteiro Gonçalves, 33 anos, é apontado com o autor dos disparos que tiraram a vida de Maria Celia Rodrigues dos Santos, 38, e do filho dela, Wellington Rodrigues Santos da Silva, 22.



Testemunhas que estavam no local do duplo homicídio que, antes dos tiros, Wellington e Henrique teriam se desentendido por causa de espaço para ambulantes no terminal. Wellington teria apontado um facão — encontrado pelos policiais ao lado do corpo dele — e apontado para o suspeito, que sacou a arma.



A mãe e a irmã de Wellington, Kerolyn Ketlen Moreira, 19, tentaram ajudá-lo e foram atingidas pelos disparos. A jovem foi levada ao Hospital de Base, onde passou por cirurgia na noite de quarta-feira (4).



Após fazer os disparos, Henrique entrou em um ônibus e fugiu do local do crime. O suspeito é procurado e, agora, a polícia espera por denúncias da população para chegar até o vendedor ambulante.