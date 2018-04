Polícia Federal prende oficial da PM durante operação

Ação deflagrada nesta terça-feira (10) investiga irregularidades em empresas de segurança privada

Um tenente-coronel da Polícia Militar (PM) é um dos investigados da operação Decimus, deflagrada, nesta terça-feira (10), pela Polícia Federal (PF) em Pernambuco. A operação investiga irregularidades em empresas de segurança privada do Recife. Dois oficiais da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) acompanham as investigações.



Na casa do policial militar Persio Araújo Ferraz, no bairro da Madalena, zona oeste do Recife, foram apreendidas armas de fogo sem registro. Persio seria proprietário de uma das empresas, segundo denúncias registradas na corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) em fevereiro de 2018.



Entre os crimes que estão sendo alvos das investigações são uso de documento ideologicamente falso e formação de quadrilha, cujas penas somadas variam de um a dez anos de reclusão. Todo o material apreendido será levado para a sede da PF onde passará por perícia técnica a fim de subsidiar as investigações que estão andamento.



Ao todo, a operação cumpre cinco mandados de busca e apreensão, dos quais dois são nas sedes de duas empresas de segurança privada nos bairros de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e Prado, na Zona Oeste da Capital; e os outros três nas residências dos proprietários, em Boa Viagem, Madalena e Cidade Universitária, também na Zona Oeste.



Até agora foram apreendidos diversos documentos com indicação de movimentações financeiras suspeitas, celulares, documentos contáveis, armas, diversos cheques além de quantia elevada de dinheiro.



A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) divulgou nota informando que o tenente-coronel Pérsio Ferraz já é alvo de investigação preliminar. Desde fevereiro desse ano, o órgão correcional recebeu a denúncia que o oficial militar seria proprietário de uma empresa de segurança privada. Segundo a Assessoria da PMPE, o tenente-coronel Pérsio Ferraz é lotado na Assistência Militar e de Segurança Legislativa da Assembleia Legislativa de Pernambuco.