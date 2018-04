Polícia Federal investiga fraude no INSS em Pernambuco

Prejuízos aos cofres públicos chegam a R$ 143 mil. Servidora é suspeita de inserir dados falsos para conceder pensões por morte irregularmente

A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou, nesta segunda-feira (2), a Operação Calabarismo, que investiga uma servidora pública suspeita de falsificar certidões e contratos de união estável entre beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que morreram para conceder pensões pós-morte irregularmente.



Ao menos 15 aposentadorias fraudadas pela organização criminosa estão sendo alvo de levantamentos e os prejuízos financeiros causados aos cofres públicos até agora detectados chegam a R$ 143 mil. Porém, a polícia ainda não tem o número exato de pessoas que foram beneficiadas pelas fraudes.



De acordo com a polícia, os benefícios investigados são relativos aos anos de 2014 e 2015. As 17 pessoas alvos de mandados de intimação, nos bairros do Pina, zona sul do Recife, e Iputinga, na zona oeste, além de Camaragibe, na Região Metropolitana, tiveram as pensões canceladas após procedimento instaurado pelo próprio instituto, no início das investigações.



Segundo o delegado Renato Madsen, da Delegacia Regional de Investigação ao Crime Organizado, os beneficiários sequer conheciam as pessoas de quem herdavam os benefícios. "No sistema do INSS, quando algum beneficiário morria e não deixava dependentes, a servidora forjava um vínculo, seja de filho ou de companheiro", disse.



A servidora do INSS, lotada na agência do instituto no Pina, zona sul do Recife, havia sido suspensa e, na Operação Calabarismo, foi afastada das atividades. São investigados crimes como estelionato contra entidade de direito público e inserção de dados falsos em sistema de informações, cujas penas, somadas, ultrapassam 17 anos de reclusão.



Calabarismo

O nome da operação faz menção a traição de uma figura muito conhecida de Domingos Fernandes Calabar, que soube tirar vantagens da situação histórica, mudando de lado na guerra em favor dos holandeses. Documentos portugueses indicam que ele foi um informante central para os invasores, colaborando decisivamente para a derrota dos resistentes.