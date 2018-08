Polícia fecha canil irregular no Distrito Federal

O canil ficava em um lote na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires, e foi descoberto após uma denúncia anônima. Segundo o chefe da Delegacia Especial do Meio Ambiente do DF, Marcos Paulo da Costa, o espaço funcionava há 12 anos.

"Os animais estavam acondicionados em gaiolas, em ambientes apertados, em condições de insalubridade", diz Costa.



De acordo com as informações da polícia, os animais de raças eram anunciados e vendidos, principalmente, pelas redes sociais. Eles chegavam a custar até R$ 4 mil.





Adoção

Segundo os agentes da PCDF, os animais estão passando por perícia médica para constatar a saúde de cada pet. Em seguida, ainda nesta quinta, eles devem ser levados para ONGs de proteção animal.



Interessados em adotar algum dos 92 cães e gatos resgatados devem procurar a Polícia Civil pelo telefone (61) 3207-5620.

