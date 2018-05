Polícia faz reconstituição de assassinato de Marielle Franco

A Delegacia de Homicídios da Capital vai fazer hoje uma reconstituição das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, assasinados no dia 14 de março, no Estácio, Centro do Rio. A reprodução simulada ocorrerá no exato local onde o crime aconteceu.A partir das 20h, algumas ruas no entorno do local serão interditadas. Ficarão fechados os trechos da Rua Joaquim Palhares, entre as Ruas Haddock Lobo e Rua Ulysses Guimarães, Rua João Paulo I, entre a Avenida Paulo de Frontin e Rua Joaquim Palhares, e Rua Estácio de Sá, entre a Rua Hélio Beltrão e Rua Joaquim Palhares.Durante a reconstituição, podem ser feitos disparos em pontos específicos para análise da perícia, de acordo com a Polícia Civil. Portanto, moradores das ruas bloqueadas só poderão acessar as suas bloqueadas com a autorizada de policiais, por medida de segurança.