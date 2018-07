Polícia faz operação no Morro do Turano

Uma operação policial ocorre, nesta quinta-feira (5), no Morro do Turano, no Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro. Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora agem com o apoio do Grupamento de Intervenção Tática da Coordenadoria de Polícia Pacificadora.

Até o momento não há informação sobre presos, detidos ou feridos. Segundo o laboratório de dados sobre violência armada Fogo Cruzado RJ, houve relato de tiroteio no início da manhã.