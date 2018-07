Polícia faz operação no Morro da Providência

Desde o começo da manhã desta quarta-feira (4), ocorre uma operação policial no Morro da Providência, na Gamboa, na zona central do Rio. Policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar e da Unidade de Polícia Pacificadora da Providência agem no interior da comunidade e seus arredores.

Ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos. Segundo o laboratório de dados sobre violência armada Fogo Cruzado RJ, tiros ocorrem na região desde o início da manhã.

As linhas 1 e 2 do VLT que haviam sido interrompidas por questões de segurança já voltaram a circular com intervalos normalizados.