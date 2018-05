Polícia faz operação em favela que Matheusa foi morta

Passarelli, que teria sido executada por traficantes, a

A jovem, de identidade de gênero não-binária, teria sido morta por criminosos do morro do Dezoito, de acordo com a polícia. Traficantes teriam encontrado Matheusa desorientada e sem roupas na entrada da comunidade, controlada pela ADA (Amigos dos Amigos), onde foi caputurada, ouvida pelos bandidos, em uma espécie de "julgamento", e depois assassinada. Ela está desaparecida desde o dia 28 de abril.

Em busca dos restos mortais da estudante MatheusaPolícia Civil realiza uma operação no Morro do Dezoito, em Água Santa, zona norte do Rio, na manhã desta segunda (9). Agentes da DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros), que conduz a investigação sobre a morte, com apoio da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), fazem buscas na favela, com auxílio ainda de um helicóptero. Um policial foi baleado na perna em confronto e socorrido.