Polícia faz duas grandes operações para desarticular duas quadrilhas

A Polícia Civil de Pernambuco realiza nesta terça-feira duas grandes operações para desarticular duas quadrilhas envolvidas em crimes como roubo de carga, tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de armas. Ao todo, foram expedidos 34 mandados de busca e prisão e 30 mandados de busca e prisão domiciliar. Participam das operações 225 policiais civis.





Fidúcia significa gesto confiante, comportamento ousado. A polícia aponta que, justamente por isso, foi escolhido este nome para operação, pois alguns integrantes da quadrilha atuavam, de forma ousada, valendo-se da confiança que detinham para a prática dos crimes. A quadrilha não tinha um foco de produtos a serem roubados. "Era carga generalizada, cargas frias, de diversos produtos", disse o delegado Nelson Souto.



Já a outra operação, Barra Azul, visa prisão de uma quadrilha envolvida com homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de armas, além de roubo de cargas. A polícia começou a investigar o grupo em 15 de agosto do ano passado. Foram expedidos 21 mandados de busca e prisão e 19 mandados de busca e prisão domiciliar, que estão sendo cumpridos nos municípios do Recife, Bezerros, São Caetano e Gravatá.



Segundo as investigações, a quadrilha contava com participação de presidiários. "Identificamos quatro pessoas no sistema penitenciário que já tiveram mandado de prisão decretado", disse o delegado Nelson Souto, adiantando que os integrantes dessa quadrilha também tinham envolvimento com o grupo preso na operação Fidúcia. Um policial militar também foi preso durante a operação.

Em uma das operações, batizada de Fidúcia, foram emitidos 13 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão domiciliar. Além de Pernambuco, estão sendo cumpridos mandados no Piauí e no Rio Grande do Sul. Quatro pessoas já teriam sido presas em Pernambuco e também um outro acusado detido na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.As investigações para chegar aos acusados começaram em outubro do ano passado. "A quadrilha é envolvida com roubo marjorado, quando há emprego de violência, furto qualificado, apropriação indébita qualificada e comunicação falsa de crime", explicou o gerente operacional das Delegacias Especializadas, delegado Nelson Souto.