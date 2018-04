Polícia Civil e MPT investigam morte em fábrica da Jeep

Operário de 23 anos morreu durante o cumprimento da jornada de trabalho, nesta segunda-feira (16)

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Polícia Civil divulgaram, nesta terça-feira (17), que instauraram inquéritos para investigar a morte do operário Vandson Milton da Silva, de 23 anos. Ele morreu durante o cumprimento da jornada de trabalho na fábrica da Jeep, nesta segunda-feira (16), em Goiana, no Grande Recife.



Nesta terça (17), equipes da Delegacia de Goiana e do Instituto de Criminalística (IC), responsável pela perícia, estiveram na fábrica. A apuração ficará com o delegado Hebert William. De acordo com informações repassadas ao MPT, ele foi atingido por uma espécie de contêiner e arremessado a metros de distância. A estrutura tinha cinco metros de altura e pesava aproximadamente 70kg.



Se for confirmada a responsabilidade da empresa, o MPT pode acioná-la na Justiça do Trabalho, pedindo pagamento de dano moral coletivo e regularização das condutas de trabalho, ou ainda firmar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). O procedimento será arquivado, se a culpa da montadora não for comprovada.



O MPT lembra que denúncias vinculadas ao caso, que somem à investigação, podem ser juntadas ao inquérito. Demais irregularidades trabalhistas também podem ser feitas pelo portal da instituição.



Em nota, a FCA, empresa responsável pela fábrica da Jeep em Goiana, disse que o acidente ocorreu na área de apoio a prensas, em que são movimentados os moldes a serem utilizados pelo equipamento. "A empresa está investigando as causas do acidente e alertou todos seus colaboradores para a necessidade do estrito cumprimento das normas de segurança", diz o comunicado.