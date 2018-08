Polícia e Caesb desmontam esquema de furto de água

01.08.2018 16:23

As irregularidades foram identificadas em pelo menos 50 residências do Areal

Em uma operação realizada nesta quarta-feira (1), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Companhia de Saneamento e Abastecimento (Caesb) conseguiu desmontar um esquema de ligações clandestinas no sistema de distribuição de água da capital. Ao todo, foram identificadas 50 residências na região do Areal.



De acordo com a Caesb, os envolvidos irão responder por furto e a pena é de até oito anos de prisão. Além do processo, os autuados estão sujeitos a multas entre R$ 1,6 mil e R$ 72 mil.



Como a perícia não foi concluída, os técnicos ainda não identificaram quanto foi consumido de água pelos infratores. Em 2017, o DF teve prejuízo de R$ 43,5 milhões, provocado por práticas ilícitas de desvios do recurso, segundo a Caesb. O valor corresponde a pouco mais de 727 milhões de litros de água.