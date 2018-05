Polícia do Exército reforça segurança no entorno da Reduc

Um grupamento de militares da Polícia do Exército está no entorno da Reduc (Refinaria de Duque de Caxias), dando apoio no reforço da segurança, neste domingo (27). Durante o 7º dia de greve, os caminhoneiros não estariam mais bloqueando a entrada e a saída do complexo. Conforme mostram imagens aéreas obtidas pela TV Globo, inclusive diminuiu o número de manifestantes no local. Não há mais tantos caminhões ou bloqueios na entrada da refinaria.