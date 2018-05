Polícia detém quadrilha envolvida em roubo e desvio de carga

Dois caminhões com cerca de 24 toneladas de mercadoria roubada foram encontrados em um dos dois galpões usados pelo grupo

A Polícia Civil de Pernambuco desarticulou uma quadrilha que atuava no roubo e desvio de cargas. Aproximadamente 24 toneladas de mercadoria ilícita e dois caminhões foram encontrados em um galpão localizado no bairro do Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR). Os detalhes foram divulgados nesta segunda-feira (21).



A polícia chegou até os suspeitos após receber a informação, na quarta-feira (16), de que uma mulher estava em um posto de combustível, na BR-101, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife, contratando motoristas para o transporte de mercadorias de origem ilícita. A mulher foi presa e indicou a existência de outro galpão, no bairro do Jordão.



Ao chegar ao local, o efetivo policial foi recebido a tiros por alguns dos 15 suspeitos que realizavam o despacho do conteúdo dos baús. Os suspeitos foram autuados em flagrante por associação criminosa armada, tentativa de homicídio qualificado, receptação qualificada e interrupção de serviço telefônico.



De acordo com o delegado Edmílson Bastista, titular da Delegacia Polícia de Roubos e Furtos de Cargas (DPRFC), trata-se de uma quadrilha de alto grau de especialização. O grupo usava dois galpões em lugares diferentes para dispersar a atenção policial, além de bloqueadores de sinal de rastreamento veicular, chamados jammers.



Os presos foram encaminhados para a Audiência de Custódia, no Fórum Rodolfo Aureliano, área central do Recife. Boa parte da mercadoria já foi devolvida aos seus produtores. A investigação segue para identificar quem recebia o produto negociado pela quadrilha.