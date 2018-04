Polícia desarticula quadrilha especializada em roubos a bancos

Na madrugada desta quinta-feira (12), por volta das 3h30, policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) desarticularam uma quadrilha especializada de assaltantes de banco, na cidade de Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. A equipe foi municiada por informações da Força Tarefa Bancos de Pernambuco, Delegacia Geral da Polícia Civil de Alagoas e Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro, Bahia.





Com o grupo foram apreendidos uma espingarda calibre 12 com 53 munições, um rifle 44 com uma munição, duas pistolas .40 com 97 munições, três espoletas com cordel detonante usadas para explodir cofres e caixas eletrônicos, além da caminhonete roubada, celulares, relógios, cerca de 50g de maconha e R$ 2.879 em espécie. Todo o material apreendido foi encaminhado para a FT Bancos de Floresta, para serem adotados os encaminhamentos legais.

O BEPI foi alertado que havia fortes indícios de uma possível investida a estabelecimento bancário do município e seguiu para Ibimirim. Ao chegar, se deparou com uma caminhonete com quatro ocupantes, que constava como roubada. Ao notar a aproximação do policiamento, os suspeitos atiraram contra o efetivo e saíram em alta velocidade.Foi feita a perseguição e os suspeitos acabaram colidindo contra o muro de uma residência. Os homens desembarcaram e entraram em diversas casas para se esconder. Foi feito o cerco e dada voz de prisão, mas os suspeitos se mantiveram no ataque, atirando contra os policiais, que revidaram. Os homens acabaram baleados e levados para o hospital, onde foi constatada a morte de todos.