Polícia desarticula quadrilhas envolvidas com tráfico e assassinatos

Ao menos 11 assassinatos estão relacionados com as quadrilhas que foram alvo da operação Engenho, deflagrada nesta terça-feira (24), no Grande Recife. A Polícia Civil de Pernambuco chegou as quadrilhas a partir das investigações do roubo seguido de morte do universitário Heytor Cavalcanti do Nascimento, ocorrido em junho de 2017, na Zona Oeste do Recife.





A Engenho é a 29ª operação de repressão qualificada desencadeada este ano pela Secretaria de Defesa Social (SDS). Os presos e os materiais apreendidos foram levados para a sede do Grupo de Operações especiais (GOE), na Zona Oeste do Recife. "Essas quadrilhas tinham como atuação principal o tráfico de drogas. Os assassinatos eram praticados para os grupos conseguirem dinheiro para manter essa atividade".

De acordo com o chefe da Polícia Civil, delegado Joselito do Amaral, os grupos atuavam principalmente no Ibura, na Zona Sul da capital. Dos 12 mandados de prisão emitidos para a operação desta terça, cinco eram para homens que já estavam em unidades prisionais e comandavam o tráfico de drogas de dentro das cadeias.Foram cumpridos, ainda 14 mandados de busca e apreensão no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e em Camaragibe, na Região Metropolitana. "As organizações foram desarticuladas. O responsável pelo assassinato de Heytor foi morto por integrantes da própria quadrilha", disse Amaral.