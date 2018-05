Polícia desarticula grupo suspeito de homicídios e tráfico de drogas

A Polícia Civil de Pernambuco desarticulou uma organização criminosa voltada para a prática dos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e porte e posse ilegal de arma de fogo, durante a operação Porto Seguro, deflagrada nesta quinta-feira (3). Foram cumpridos dez dos 11 mandados de prisão e todos os nove mandados de busca e apreensão domiciliar no Recife, em Ipojuca e Sirinhaém.





"Em 12 de fevereiro do ano passado, integrantes deste grupo mataram uma criança de um ano de idade e o seu padrasto nessa rivalidade do tráfico. Esse caso deu início a uma operação chamada Estirpe e parte dessa organização foi presa hoje na operação Porto Seguro", detalhou. Amaral contou que, durante esse um ano de investigação, foi preciso individualizar as condutas dos suspeitos. Ao menos cinco mortes foram evitadas durante este período.



Essa é a 11ª operação de repressão qualificada realizada pela Polícia Civil de Pernambuco neste ano. Ao todo, 60 policiais civis, entre delegados, escrivães, agentes e comissários participaram da operação desta quinta-feira. Os trabalhos contaram com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel).

A investigação, que começou em janeiro de 2017 e está sob responsabilidade da 14ª Delegacia de Homicídios, aponta que o grupo detido participou de pelo menos 15 homicídios. A ação desta quinta-feira é a continuação da Operação Estirpe, deflagrada em agosto do ano passado. O da Polícia Civil, delegado Joselito Kerhle do Amaral, diz acreditar que com as prisões e desarticulação do grupo haverá uma redução da violência no Litoral Sul.Segundo as investigações, os homicídios eram cometidos principalmente por causa do tráfico de drogas e nos bairros do Centro, Camela e Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca. O delegado lembrou que, em agosto do ano passado, foi veiculado nas redes sociais vídeo onde criminosos presos nesta quinta-feira apresentavam armas de calibre restrito, mostrando que estavam dispostos a combater o grupo rival.