Polícia desarticula grupo que fraudava compra de material odontológico

Sete pessoas foram presas; a polícia estima que o golpe tenha movimentado R$ 500 mil

A Polícia Civil do Distrito federal (PCDF) prendeu, nesta terça-feira (31), sete pessoas acusadas de cometerem fraudes em compras de equipamentos odontológicos. Segundo as investigações, eles falsificaram registros de dentistas da capital federal e usavam cartões clonados para adquirir as mercadorias em outros estados.



Durante a operação Dentarium, os agentes cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Brazlândia, Ceilândia e Riacho Fundo, no DF, e em Águas Lindas e Valparaíso, no Entorno. A polícia estima que o golpe tenha movimentado R$ 500 mil.



De acordo com as investigações, o grupo criminoso conseguia os dados profissionais de dentistas – entre eles, a matrícula do Conselho Regional de Odontologia (CRO), necessária para comprar esses produtos. Em seguida, faziam documentos falsos e compravam os equipamentos odontológicos em Minas Gerais, Santa Catarina e no Paraná.





"De posse desses documentos falsos e dos dados dos cartões, os criminosos realizavam a compra dos equipamentos, na maioria, de alto custo", disse o delegado Wisllei Salomão, da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf).

Segundo a Polícia Civil, o chefe do grupo – um dos presos nesta terça-feira – tinha 22 passagens criminais, uma delas por tentativa de homicídio.