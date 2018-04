Polícia Civil prende sete em ação contra roubos de carga

Uma pessoa morreu e sete foram presas, na manhã desta quarta (4), durante uma operação contra uma quadrilha que atuava com compra e distribuição de produtos roubados no Estado. A ação, comandada pela DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas) da Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público do Estado, chamada Expugno, tinha como objetivo cumprir 12 mandados de prisão.



Ao todo, os policiais visitaram as comunidades do Pica Pau, Tinta ou Dourados, Dick, Ficap e Furquim Mendes, na zona norte do Rio, todas dominadas por uma facção criminosa, segundo informações da Polícia Civil.



Na Vila Aliança, na zona oeste, uma pessoa não identificada reagiu à prisão, foi baleada e morreu. Por lá, foram apreendidos 200 kg de maconha em tabletes. Houve apreensão também de material fruto de roubos de carga.





O inquérito ainda visa encontrar os autores de crimes de roubo de cargas e de veículos. Alguns criminosos foram identificados, após dois meses de interceptações telefônicas. Eles atuam junto com traficantes de drogas, uma vez que esse tipo de crime é uma fonte com grande liquidez para as quadrilhas. Segundo a Polícia Civil, esses lucros são repassados aos chefes, quase todos presos em penitenciárias federais e em Bangu.



De acordo com o titular da DRFC, o delegado Delmir Gouvea, alguns desses bandidos estão em guerra, nessas comunidades, com integrantes de uma facção rival. "Eles lutam entre si, tentando retomar ou expandir território para o narcotráfico", explicou a Polícia Civil.