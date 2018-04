Polícia Civil prende seis e apreende um adolescente na Baixada

'Operação Cartoon' tem como objetivo combater o tráfico de drogas na região

A Polícia Civil realiza nesta segunda (16) uma ação de combate ao tráfico de drogas, com cumprimento de 19 mandatos de prisão, apreensão de menores infratores e busca e apreensão. A "Operação Cartoon", realizada na Baixada Fluminense, já prendeu seis pessoas e apreendeu um adolescente.



Com origem em investigação da 62ª DP (Imbariê), a operação conta com agentes de algumas unidades da Baixada e realizou seis prisões na rua, outros seis cumprimentos de mandados de prisão de indiciados já presos e uma busca e apreensão de adolescente.