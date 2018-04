Polícia Civil prende contador do tráfico na Rocinha

Renato de Souza Ferreira, conhecido como Renatinho, atuava com lavagem de dinheiro e administrava os bens de Rogério 157, chefe da comunidade

Apontado pela Polícia Civil como o contador do tráfico na Rocinha, Renato de Souza Ferreira, conhecido como Renatinho, foi preso na manhã desta terça (17), por policiais da DCOD (Delegacia de Combate às Drogas), com apoio da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais).



Ele pertencia à organização criminosa comandada por Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, que desde setembro do ano passado briga pelo controle da venda ilegal de drogas na comunidade com Antônio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como Nem da Rocinha.



Renatinho era o principal homem de confiança do chefe do tráfico e administrava os bens dele, de acordo com os investigadores. Era ele também quem atuava na lavagem de dinheiro do lucro do tráfico.