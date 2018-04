Polícia Civil prende chefe do tráfico no Morro do Borel

A Polícia Civil prendeu, na última segunda (16), Severino Cicero de Lima, conhecido como "Severo", atual líder do tráfico de drogas da comunidade do Borel, zona norte do Rio. A prisão foi feita pelo DGPE (Departamento Geral de Polícia Especializada ), através de agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas.

Delegado titular da Unidade, Delmir Gouvêa informou que as diligências, na região, foram em continuidade a investigações ligadas a roubo de cargas, que vêm sendo ordenadas pelas lideranças do Comando Vermelho, maior facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro.

O delegado destacou, ainda, que Severo é o homem de confiança de Isaias da Costa Rodrigues, conhecido como "Isaias do Borel", atualmente preso no Sistema Penitenciário Federal.