Polícia Civil prende 13 por suspeita de integrarem milícia

Operação contra milicianos da zona oeste e de Nova Iguaçu tem como objetivo cumprir 22 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão

A operação Negócios Paralelos, da Draco-IE (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais), já havia prendido 13 pessoas, até 12h30 de quinta (19), por envolvimento com uma milícia que atua na localidade de Jesuítas, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, e que expandiu as atividades criminosas para os municípios de Nova Iguaçu e Seropédica, ambos na Baixada Fluminense, a partir de 2016. O objetivo da ação era cumprir 22 mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão.



A Polícia Civil informou que as investigações da Draco-IE começaram em junho de 2017. Após uma diligência na comunidade Km 32, em Nova Iguaçu, milicanos receberam os policiais a tiros. Na ocasião, foram apreendidos 15 carros com placas clonadas, quatro armas, rádios comunicadores e coletes à prova de balas. Os mandados de prisão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Santa Cruz e pela 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu.



Ainda de acordo com a polícia, as investigações revelaram que a milícia é liderada por Danilo Dias Lima, vulgo "Tandera". Algumas das principais fontes de renda da organização são a exploração de comerciantes locais, através da cobrança de uma "taxa de segurança", monopólio da distribuição de cigarros contrabandeados, exploração da distribuição clandestina de TV a cabo e comercialização de botijões de gás.





Três integrantes da organização, identificados como Anderson Santos, conhecido como Cheetos; Márcio Martins, o "Tui", e Felipe Oliveira, o "Cumbaca", morreram em confronto com policiais civis no último dia 7, durante ação policial realizada em um sítio em Santa Cruz, zona oeste. Na ocasião, 159 pessoas foram presas em uma festa que acontecia no local.