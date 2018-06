Polícia Civil já pode emitir carteiras de identidade no DF

Serviço estava parado desde o dia 5, depois que o Tribunal de Contas barrou a contratação da empresa que imprimia o documento

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) revogou, na tarde da última quinta-feira (14), a decisão liminar que impedia a Polícia Civil de emitir carteiras de identidade na capital. Com a decisão, a corporação fica autorizada a assinar contrato com a empresa que vai produzir os documentos.



De acordo com os conselheiros, mesmo havendo irregularidade no contrato, o prejuízo causado à população poderia superar o dano aos cofres públicos e por isso decidiram revogar a liminar. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "já organiza um mutirão interno para solucionar todas as pendências de impressão de RGs". O prazo para a conclusão desse mutirão não foi informado.



O serviço tinha sido interrompido no último dia 05, quando o contrato emergencial entre a Polícia Civil e a empresa terceirizada, com validade de seis meses, chegou ao fim. Com a nova decisão, a corporação ainda terá que organizar um novo contrato.



Segundo o Tribunal de Contas, a permissão para a assinatura do contrato não significa que o processo foi encerrado. Nas próximas semanas, a corte continuará a analisar a regularidade do contrato com a nova empresa.