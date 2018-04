Polícia avalia possível acerto de contas na morte de Brenda

Brenda foi atingida na cabeça e chegou a ser levada para a UPA de Conceição de jacareí, depois transferida para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, mas morreu antes de ser operada.



De acordo com informações do setor de Inteligência do 33ºBPM, policiais realizam buscas na localidade conhecida como Morro do Chapéu, em Mangaratiba, com o objetivo de prender os criminosos que fugiram.

A Polícia Civil investiga um possível acerto de contas entre os assassinos de Brenda Valentina Alves de Oliveira, de 2 anos, morta no último sábado, e o pai da menina, Maxilei de Oliveira Neves.De acordo com a Polícia Civil, o pai da criança contou, em depoimento, que havia se desentendido com um homem que teria envolvimento com o tráfico, conhecido como "Chuck". Segundo ele, o crime aconteceu no momento em que estava saindo para trabalhar, quando foi abordado por dois traficantes. Maxilei teria tentando arrancar com o carro, mas o veículo foi alvo de vários disparos, tendo um deles atingido Brenda, no banco traseiro.Um dos bandidos já foi identificado pela Polícia Civil como Leonardo dos Santos Minas. O corpo de Brenda já foi necropsiado e liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Campo Grande para a família.