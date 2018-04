Polícia Civil investiga morte de três taxistas

A Polícia Civil apura se a chefia do tráfico de uma região do Centro teria dado a ordem para o assassinato de três taxistas, cujos corpos foram encontrados pela cidade entre a madrugada e a manhã deste domingo (22). Testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam dar alguma pista sobre a identificação dos suspeitos são procuradas pelos investigadores.Fúlvio da Cruz, de 41 anos, e Márcio dos Santos, de 34 anos, foram enterrados nesta segunda (23), nos cemitérios do Caju e São João Batista, respectivamente. As informações de sepultamento de Diego Ansel de Oliveira não foram divulgadas. Antes de morrer, os três haviam ido a um baile funk na comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana.