Polícia Civil investiga fraudes em licitações das administrações regionais do DF

há três servidores públicos.

um esquema de fraudes em licitações dentro de administrações regionais. Entre os alvos dos agentes,

24 mandados de busca e apreensão e 18 de prisão temporária (por cinco dias), contra os servidores, mas também empresários. A ação tem por base denúncias anônimas feitas em 2014.De acordo com as investigações, os empresários estariam usando empresas registradas em nome de "laranjas" para fraudar licitações feitas na modalidade convite, na qual no mínimo três empresas são convidadas a disputar obras ou serviços cujos valores não ultrapassem R$ 150 mil. Segundo a polícia, ao longo das investigações "ficou demonstrado que empresas eram registradas em nome de laranjas apenas para participar da concorrência e dar ar de legalidade ao certame, porém, todas as empresas eram na verdade vinculadas a associação criminosa".